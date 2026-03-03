Distribution de composteurs La Sicaudais Chaumes-en-Retz

Distribution de composteurs

La Sicaudais Carrefour entre la D6 et la VC2 Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25 2026-04-29 2026-05-20 2026-06-24 2026-07-29 2026-08-26 2026-09-23 2026-10-28

Pornic Agglo Pays de Retz vous met à disposition gratuitement un kit de compostage. Celui-ci se compose d’un composteur de 300L à monter soi-même, d’un bioseau et de guides sur le compostage et le paillage.

Au programme

vous bénéficiez également d’une séance de sensibilisation animée par un agent, lors de la remise du kit.

un temps de disponibilité d’une heure est nécessaire et à prévoir sur le site de l’éco-centre à la Sicaudais

Pratique

plusieurs créneaux horaires sont disponibles lors de l’inscription

inscription obligatoire

renseignements par téléphone ou par mail

La Sicaudais Carrefour entre la D6 et la VC2 Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 28 10 environnement@pornicagglo.fr

English :

Pornic Agglo Pays de Retz offers you a free composting kit. The kit consists of a 300L self-assembly composter, a bioseau and guides to composting and mulching.

