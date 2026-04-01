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Visite gratuite de la Cabane à Spiruline Chéméré Chaumes-en-Retz

Visite gratuite de la Cabane à Spiruline Chéméré Chaumes-en-Retz mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Chéméré

Adresse : 733 rue des Buis

Ville : 44320 Chaumes-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Chaumes-en-Retz

Visite gratuite de la Cabane à Spiruline

Chéméré 733 rue des Buis Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09

À la découverte de la ferme La cabane à Spiruline à Chaumes-en Retz.
Richard et Thierry de La cabane à Spiruline à Chaumes-en-Retz, vous invitent à visiter leur ferme et à découvrir les multiples bénéfices de la spiruline.

4 bonnes raisons de visiter la ferme

apprendre l’histoire, les valeurs nutritives et autres bénéfices de ce super aliment qu’est la spiruline 
découvrir tout le cycle de production de cette microalgue 
vous inspirer pour commencer des habitudes saines en ajoutant de la spiruline à votre alimentation 
soutenir les producteurs artisanaux locaux 

Pratique  

visite ouverte à tout public
le mercredi de 14h à 17h
billetterie en vente dans les 7 bureaux de l’Office de Tourisme Destination Pornic ou en ligne ici

Découvrez ici tous les événements programmés à Chaumes-en-Retz   .

Chéméré 733 rue des Buis Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 96 33 91  lacabaneaspiruline@gmail.com

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English :

Discover the farm La cabane à Spiruline in Chaumes-en Retz.

L’événement Visite gratuite de la Cabane à Spiruline Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic

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