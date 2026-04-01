Visite gratuite de la Cabane à Spiruline Chéméré Chaumes-en-Retz
Visite gratuite de la Cabane à Spiruline Chéméré Chaumes-en-Retz mercredi 29 avril 2026.
Chaumes-en-Retz
Visite gratuite de la Cabane à Spiruline
Chéméré 733 rue des Buis Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09
À la découverte de la ferme La cabane à Spiruline à Chaumes-en Retz.
Richard et Thierry de La cabane à Spiruline à Chaumes-en-Retz, vous invitent à visiter leur ferme et à découvrir les multiples bénéfices de la spiruline.
4 bonnes raisons de visiter la ferme
apprendre l’histoire, les valeurs nutritives et autres bénéfices de ce super aliment qu’est la spiruline
découvrir tout le cycle de production de cette microalgue
vous inspirer pour commencer des habitudes saines en ajoutant de la spiruline à votre alimentation
soutenir les producteurs artisanaux locaux
Pratique
visite ouverte à tout public
le mercredi de 14h à 17h
billetterie en vente dans les 7 bureaux de l’Office de Tourisme Destination Pornic ou en ligne ici
Découvrez ici tous les événements programmés à Chaumes-en-Retz .
Chéméré 733 rue des Buis Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 96 33 91 lacabaneaspiruline@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the farm La cabane à Spiruline in Chaumes-en Retz.
L’événement Visite gratuite de la Cabane à Spiruline Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic
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