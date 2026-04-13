Distribution de composteurs et formation, Centre Technique Municipal 8 rue du Commandant Charcot 33290 Blanquefort, Blanquefort

Distribution de composteurs et formation Samedi 25 avril, 09h30, 13h00 Centre Technique Municipal 8 rue du Commandant Charcot 33290 Blanquefort Gironde

Sur inscription : https://inscription.bordeaux-metropole.fr/distribution-de-composteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T13:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Le compostage est une solution simple pour valoriser vos déchets alimentaires, leur donner une seconde vie… et obtenir un engrais naturel gratuit pour votre jardin.

Aujourd’hui, un tiers des ordures ménagères (contenues dans votre la poubelle noire) pourrait être valorisé grâce au compostage.

Pour vous accompagner dans cette démarche de réduction des déchets, Bordeaux Métropole distribue gratuitement des composteurs individuels et des bioseaux et propose des formations expresses pour vous lancer sereinement dans le compostage !

Près de 68 000 foyers sont déjà équipés. Pourquoi pas vous ?

Inscrivez-vous pour recevoir votre équipement et vous pourrez, vous aussi, réduire activement vos déchets en les transformant en une ressource ! ♻️

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Vous avez un jardin ? Transformez vos déchets alimentaires en ressource pour le faire fleurir ! Inscrivez-vous à une distribution et récupérez gratuitement votre composteur et votre bioseau. compostage déchets alimentaires