Entretiens individuels CEJ Blanquefort le 22 avril, CEJ Blanquefort, Blanquefort
Entretiens individuels CEJ Blanquefort le 22 avril, CEJ Blanquefort, Blanquefort mercredi 22 avril 2026.
Entretiens individuels CEJ Blanquefort le 22 avril Mercredi 22 avril, 14h00 CEJ Blanquefort Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Besoin de 2 bénévoles de 14h à 17h.
Chateau Fongravey
CEJ Blanquefort 29 rue Fongravey Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine Immeuble Le France
Entrée A
1er étage
Porte 102
Entretiens individuels CEJ Blanquefort
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