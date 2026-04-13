Entretiens individuels CEJ Blanquefort le 22 avril, CEJ Blanquefort, Blanquefort

Entretiens individuels CEJ Blanquefort le 22 avril Mercredi 22 avril, 14h00 CEJ Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Besoin de 2 bénévoles de 14h à 17h.

Chateau Fongravey

CEJ Blanquefort 29 rue Fongravey Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine Immeuble Le France

Entrée A

1er étage

Porte 102

Entretiens individuels CEJ Blanquefort