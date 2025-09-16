Distro Compagnie C’hoari Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Distro Compagnie C’hoari Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École vendredi 27 février 2026.

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Un rendez-vous autour du zinc pour découvrir une danse bien houblonnée , au son de la musique traditionnelle bretonne et irlandaise !

Après avoir exploré le Fest-Noz dans leur première pièce, Nolwenn et Pauline ont cherché quelle autre entité fait vivre la population, la fait se retrouver. Elles ont choisi d’explorer le monde des bars populaires et de questionner leur rôle social.

choari.com

à partir de 8 ans .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

