Informations pratiques

Murles

Distro

Amphithéatre Murles Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 18:40:00

Date(s) :

2026-10-03

Avec Distro, la compagnie C’hoari transforme l’univers des bistrots en terrain de danse, entre poésie, complicité et rencontres.

Après avoir exploré le Fest-Noz, Pauline et Nolwenn s’intéressent aux bars populaires et à leur rôle social. Autour d’un comptoir installé dans la rue ou le paysage, le duo propose une danse brute et poétique, inspirée des corps, des relations et des voix rencontrées dans les bistrots. .

Amphithéatre Murles 34980 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org

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English :

With Distro, the C’hoari company transforms the universe of bistros into a dance floor, blending poetry, complicity, and encounters.

L’événement Distro Murles a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup