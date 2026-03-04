Disunited Nations, Cinémas du Grütli, Genève

Disunited Nations Lundi 9 mars, 18h15 Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/disunited-nations/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T18:15:00+01:00 – 2026-03-09T20:15:00+01:00

Fin : 2026-03-09T18:15:00+01:00 – 2026-03-09T20:15:00+01:00

Depuis octobre 2023, l’incapacité de la communauté internationale à empêcher le massacre des civil·es palestinien·nes à Gaza révèle l’effondrement du droit international. En suivant Francesca Albanese, rapporteuse spéciale pour les territoires palestiniens occupés à l’ONU, le film plonge au cœur d’une institution en crise, confrontée à son impuissance, aux pressions politiques et à la remise en cause de sa mission fondatrice de protection des peuples.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}]

DR