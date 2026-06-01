Diversité dans l’hémisphère nord : la collection d’érable au jardin botanique, Botanischer Garten Frankfurt, Frankfurt am Main

Diversité dans l’hémisphère nord : la collection d’érable au jardin botanique Samedi 6 juin, 14h00 Botanischer Garten Frankfurt

Don demandé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Maintenant, il faut regarder de près : Manfred Wessel, directeur technique de longue date du jardin botanique de Francfort et voix influente de l’institution, mène à travers la collection variée d’érable. L’exposition montre de manière impressionnante à quel point cette espèce d’arbre peut être différente.

De nombreuses espèces ne sont pas immédiatement reconnaissables à première vue en tant qu’érable, car la forme des feuilles, leur croissance et leur écorce varient considérablement. Le jardin botanique offre un cadre idéal. Wessel ne transmet pas seulement des connaissances botaniques, mais aiguise également l’œil pour les différences subtiles.

Organisateur : Freundeskreis Botanischer Garten Frankfurt e.V. Téléphone : [069 21239058](tél:069 21239058)

E-mail : info@botanischergarten-frankfurt.de

Botanischer Garten Frankfurt Siesmayerstr 72, 60323 Frankfurt am Main Frankfurt am Main 60323 Westend Nord Hessen [{« type »: « email », « value »: « info@botanischergarten-frankfurt.de »}] [{« link »: « mailto:info@botanischergarten-frankfurt.de »}] accessible

Maintenant, il faut regarder de plus près : Manfred Wessel, l’ancien directeur du jardin, présente la collection variée d’érable, dans laquelle de nombreuses espèces ne sont pas immédiatement reconnai

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