Nature d’occasion, Nordpark Frankfurt am Main (Parkplatz), Frankfurt am Main

Nature d’occasion Samedi 6 juin, 15h00 Nordpark Frankfurt am Main (Parkplatz)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Les thèmes sont les différents concepts d’utilisation des zones urbaines et en particulier leur restauration. Un regard est également lancé sur le développement et la modification de tels espaces. Le chemin passe par une île créée par la Niddabegration et donne un aperçu de l’histoire particulière du paysage de ce lieu.

Organisateur :

Office de l’environnement de Francfort

E-mail : Info.gruenguertel@stadt-frankfurt.de

Site web : www.gruenguertel.de

Nordpark Frankfurt am Main (Parkplatz) Homburger Landstr. 600, 60437 Frankfurt am Main Frankfurt am Main 60437 Nieder-Eschbach Hessen [{« link »: « mailto:Info.gruenguertel@stadt-frankfurt.de »}, {« link »: « https://www.gruenguertel.de »}]

Les thèmes sont les différents concepts d’utilisation des zones urbaines et en particulier leur restauration. Un regard est également lancé sur le développement et la modification de tels espaces.

Nordpark Frankfurt am Main © Frieder Leuthold