Divertimenti à l’Hôpital, Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles, Le Vésinet

Divertimenti à l’Hôpital Dimanche 29 mars, 16h00 Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:30:00+02:00
Conservatoire Gustave Charpentier, Paris 18è
Autour des grandes compositrices
Clara Schumann
Amy Beach
Augusta Holmes
Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles 72 Av. de la Princesse, 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France
