Divine and the Queens, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Divine and the Queens Vendredi 9 octobre, 18h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00

\ Drag show

Le collectif nantais propose une performance artistique en amont de la projection surprise. Venez découvrir un show drag en lip-sync, mêlant mise en scène, costumes et interprétation musicale.

Public adulte et adolescent

Vendredi 9 octobre à 17h30

\ Projection surprise

Venez découvrir un film surprise, une comédie satirique culte du cinéma queer des années 90 qui détourne les clichés pour célébrer la liberté d’être soi-même.

VOSTF – Durée : 85 mn

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Drag show & Projection surprise : Le collectif nantais propose une performance artistique en amont de la projection surprise d’une comédie satirique culte du cinéma queer des années 90.