Divine and the Queens, Médiathèque Luce Courville, Nantes
vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Divine and the Queens Vendredi 9 octobre, 18h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00
\ Drag show
Le collectif nantais propose une performance artistique en amont de la projection surprise. Venez découvrir un show drag en lip-sync, mêlant mise en scène, costumes et interprétation musicale.
Public adulte et adolescent
Vendredi 9 octobre à 17h30
\ Projection surprise
Venez découvrir un film surprise, une comédie satirique culte du cinéma queer des années 90 qui détourne les clichés pour célébrer la liberté d’être soi-même.
VOSTF – Durée : 85 mn
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Drag show & Projection surprise : Le collectif nantais propose une performance artistique en amont de la projection surprise d’une comédie satirique culte du cinéma queer des années 90.
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