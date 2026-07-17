DiVINes ! salon suisse des vigneronnes, Château de Rolle, Rolle

Informations pratiques

DiVINes ! salon suisse des vigneronnes 5 – 7 novembre Château de Rolle District de Nyon

Plein tarif CHF 25, Tarif réduit (AVS,AI et étudiants) CHF 20, Pass 3 jours CHF 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T16:00:00+01:00 – 2026-11-05T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00

Rolle, la Perle du Léman, accueille depuis 2021 DiVINes! Salon suisse des vigneronnes.

Cavistes, propriétaires, viticultrices ou œnologues, les femmes sont de plus en plus nombreuses en Suisse à avoir choisi le monde du vin par amour du métier ou par filiation.

Passionnées et impliquées, elles travaillent différents terroirs et vinifient de nombreux cépages afin de produire des vins qui leur ressemblent, élaborés dans le respect de l’environnement.

Les femmes sont aussi reconnues pour leurs qualités de dégustatrices ; elles sont nombreuses à souhaiter découvrir la diversité des vins, en particulier ceux élaborés par des femmes, et elles affichent des choix affirmés.

DiVINes! Salon suisse des vigneronnes, s’inscrit ainsi dans un environnement favorable à la mise en valeur des productrices et des consommatrices de vins suisses.

Château de Rolle Grand-Rue 1 Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.divines.ch »}]

DiVINes ! met à l’honneur les vins suisses produits par des femmes avec la participation de 50 vigneronnes représentant les 6 régions viticoles suisses. Partage et dégustation.

DiVINes ! salon suisse des vigneronnes