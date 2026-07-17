Les cinés du Lundi – Salut Betty – Casino Théâtre de Rolle, Casino-Théâtre, Rolle

Informations pratiques

Les cinés du Lundi – Salut Betty – Casino Théâtre de Rolle Lundi 28 septembre, 14h00 Casino-Théâtre District de Nyon

Prix par personne CHF 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T14:00:00+02:00 – 2026-09-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-28T14:00:00+02:00 – 2026-09-28T16:00:00+02:00

Beaucoup de gens croient que Betty Bossi existe réellement et Emmi, jusqu’alors plutôt réservée se retrouve soudainement sous les feux de la rampe. Cependant, le succès professionnel et les attente personnelles menacent de la déchirer.

Casino-Théâtre Rue du Port 15 Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-rolle.ch/programme/a-bicyclette/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-rolle.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 21 825 12 40 »}]

Comédie dramatique En 1956, la rédactrice publicitaire Emmi Creola invente le personnage fictif Betty Bossi, qui devient rapidement une icône de la cuisine suisse.

Casino Théâtre de Rolle