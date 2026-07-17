Les cinés du Lundi – Salut Betty – Casino Théâtre de Rolle, Casino-Théâtre, Rolle
lundi 28 septembre 2026 · Casino-Théâtre · Rolle
Informations pratiques
Les cinés du Lundi – Salut Betty – Casino Théâtre de Rolle Lundi 28 septembre, 14h00 Casino-Théâtre District de Nyon
Prix par personne CHF 12
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T14:00:00+02:00 – 2026-09-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-28T14:00:00+02:00 – 2026-09-28T16:00:00+02:00
Beaucoup de gens croient que Betty Bossi existe réellement et Emmi, jusqu’alors plutôt réservée se retrouve soudainement sous les feux de la rampe. Cependant, le succès professionnel et les attente personnelles menacent de la déchirer.
Casino-Théâtre Rue du Port 15 Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-rolle.ch/programme/a-bicyclette/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-rolle.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 21 825 12 40 »}]
Comédie dramatique En 1956, la rédactrice publicitaire Emmi Creola invente le personnage fictif Betty Bossi, qui devient rapidement une icône de la cuisine suisse.
Casino Théâtre de Rolle
À voir aussi à Rolle (District de Nyon)
- Michael Jackson Tribute Live Experience, Rosey Concert Hall – Institut le Rosey, Rolle 4 septembre 2026
- West-Eastern Divan Orchestra, Rosey Concert Hall – Institut le Rosey, Rolle 28 septembre 2026
- Les cinés du Lundi – Sépia, l’odyssée d’une seiche – Casino Théâtre, Casino-Théâtre, Rolle 2 novembre 2026
- DiVINes ! salon suisse des vigneronnes, Château de Rolle, Rolle 5 novembre 2026