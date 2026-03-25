Diz’tractions Tence
Diz’tractions Tence samedi 25 avril 2026.
Diz’tractions
Camping Les Murmures du Lignon Tence Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Défiez vos adversaires, par équipe de 6. Ford Boyard, blind test, jeux d’adresse et de réflexion… Repas et soirée dansante. Inscription au préalable.
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Camping Les Murmures du Lignon Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 67 78 93 diztence43190@outlook.fr
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English :
Challenge your opponents, in teams of 6. Ford Boyard, blind test, games of skill and reflection… Meals and dancing. Pre-registration required.
L’événement Diz’tractions Tence a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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