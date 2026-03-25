Diz’tractions

Camping Les Murmures du Lignon Tence Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Défiez vos adversaires, par équipe de 6. Ford Boyard, blind test, jeux d’adresse et de réflexion… Repas et soirée dansante. Inscription au préalable.

.

Camping Les Murmures du Lignon Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 67 78 93 diztence43190@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Challenge your opponents, in teams of 6. Ford Boyard, blind test, games of skill and reflection… Meals and dancing. Pre-registration required.

L’événement Diz’tractions Tence a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon