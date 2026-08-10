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DJ DJANGO & MINA au BAYA CAPBRETON 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton

samedi 15 août 2026 · 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny · Capbreton

DJ DJANGO & MINA au BAYA CAPBRETON 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny
Adresse
85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif

Capbreton

DJ DJANGO & MINA au BAYA CAPBRETON

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le 15 août, le BAYA passe en mode dancefloor. DJ Django & Mina aux platines pour un mix funk, afro-funk, blues, soul et hip-hop.
Samedi 15 août, place à une soirée résolument groove au BAYA. DJ Django & Mina prennent les commandes pour un voyage sonore entre funk, afro-funk, blues, soul music et hip-hop.

Un mix vibrant, pensé pour faire danser et vibrer la terrasse jusqu’au bout de la nuit.

Le genre de soirée à ne pas manquer pour clôturer le week-end du 15 août en beauté.   .

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : DJ DJANGO & MINA au BAYA CAPBRETON

On August 15, BAYA switches to dancefloor mode. DJ Django & Mina will be on the turntables for a mix of funk, Afro-funk, blues, soul, and hip-hop.

L’événement DJ DJANGO & MINA au BAYA CAPBRETON Capbreton a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS

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