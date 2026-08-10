DJ DJANGO & MINA au BAYA CAPBRETON 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton
samedi 15 août 2026 · 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
DJ DJANGO & MINA au BAYA CAPBRETON
85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le 15 août, le BAYA passe en mode dancefloor. DJ Django & Mina aux platines pour un mix funk, afro-funk, blues, soul et hip-hop.
Samedi 15 août, place à une soirée résolument groove au BAYA. DJ Django & Mina prennent les commandes pour un voyage sonore entre funk, afro-funk, blues, soul music et hip-hop.
Un mix vibrant, pensé pour faire danser et vibrer la terrasse jusqu’au bout de la nuit.
Le genre de soirée à ne pas manquer pour clôturer le week-end du 15 août en beauté. .
85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : DJ DJANGO & MINA au BAYA CAPBRETON
On August 15, BAYA switches to dancefloor mode. DJ Django & Mina will be on the turntables for a mix of funk, Afro-funk, blues, soul, and hip-hop.
L’événement DJ DJANGO & MINA au BAYA CAPBRETON Capbreton a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS
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