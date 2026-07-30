Informations pratiques

Capbreton

Hisse et oh matelot ! Atelier noeuds marins

79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Découverte et apprentissage des nœuds marins.

Sur un voilier ou dans la vie de tous les jours, les nœuds marins sont de précieux alliés. Venez vous exercer avec LVSM et repartez avec plus d’un tour dans votre sac (de marin bien sûr). L’activité est accessible à partir de 6 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou de leur représentant légal. .

79 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27

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English : Hisse et oh matelot ! Atelier noeuds marins

Discovering and Learning About Sailor’s Knots.

L’événement Hisse et oh matelot ! Atelier noeuds marins Capbreton a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI LAS