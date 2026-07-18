Open air Little Festival Place de la Liberté Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Open air Little Festival

Place de la Liberté Esplanade de la lberté Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-07-30 00:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Rendez-vous incontournable de la côte landaise, le Little Festival investit Capbreton, Hossegor et Seignosse pour plusieurs jours de fête.

Musique électronique, performances de street art et sports de glisse se mêlent dans une atmosphère unique face à l’océan.

Rendez-vous incontournable de la côte landaise, le Little Festival investit Capbreton, Hossegor et Seignosse pour plusieurs jours de fête.

Musique électronique, performances de street art et sports de glisse se mêlent dans une atmosphère unique face à l’océan. À Capbreton, l’open air sur l’esplanade de la Liberté est gratuit.

Gratuit ~ Tout public

Association Little is Better en partenariat avec la Ville de Capbreton

Plus de renseignements little-festival.fr .

Place de la Liberté Esplanade de la lberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Open air Little Festival

A not-to-be-missed event on the Landes coast, the Little Festival takes over Capbreton, Hossegor and Seignosse for several days of festivities.

Electronic music, street art performances and board sports combine in a unique atmosphere overlooking the ocean.

L’événement Open air Little Festival Capbreton a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS