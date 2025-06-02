DJ KORE – 20 ans RAI’N’B FEVER – ZENITH DE LILLE Lille

DJ KORE – 20 ans RAI’N’B FEVER Début : 2026-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.

KORE ET DECIBELS PRODUCTIONS PRÉSENTENT : DJ KORE – 20 ANS RAI’N’B FEVERAprès avoir enflammé un Olympia complet, DJ Kore revient en force pour fêter les 20 ans de Raï’N’B Fever en tournée dans toute la France. L’occasion de célébrer ce collectif de légende qui a su mêler les genres, les générations et les continents depuis 2004. Accompagné par ses invités surprises, Kore vous fera revivre les hits intemporels ainsi que les nouveaux tubes de Raï’N’B Fever.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59