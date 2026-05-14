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Dj maho (Latino) La Loco Quimperlé

Dj maho (Latino) La Loco Quimperlé dimanche 31 mai 2026.

Lieu : La Loco

Adresse : 33 Boulevard de la Gare

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Quimperlé

Dj maho (Latino)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 23:00:00
fin : 2026-05-30 03:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Après Onda Libré qui vous aura embarqué en début de soirée dans un voyage musical à travers les rythmes enflammés du continent sud-américain,
La soirée se poursuivra avec DJ MAHO et ses platines pour une soirée ensoleillée jusqu’à l’aube !!!   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English : Dj maho (Latino)

L’événement Dj maho (Latino) Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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