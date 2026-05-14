Dj maho (Latino) La Loco Quimperlé
Dj maho (Latino) La Loco Quimperlé dimanche 31 mai 2026.
Quimperlé
Dj maho (Latino)
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 23:00:00
fin : 2026-05-30 03:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Après Onda Libré qui vous aura embarqué en début de soirée dans un voyage musical à travers les rythmes enflammés du continent sud-américain,
La soirée se poursuivra avec DJ MAHO et ses platines pour une soirée ensoleillée jusqu’à l’aube !!! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Dj maho (Latino)
L’événement Dj maho (Latino) Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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