DJ Piombini au Café Breton ! Perros-Guirec
vendredi 21 août 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
DJ Piombini au Café Breton !
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21 02:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Quand le Café Breton n’est pas en mode dîner-spectacle le mardi ou en grande scène extérieure le vendredi, il passe en mode DANCEFLOOR tous les samedis de juillet et août !
De quoi venir danser sur vos sons préférés avec les meilleurs DJ du coin, à partir de 21h30 et jusqu’à 2h du matin.
Après tout, c’est les vacances ! Alors profitez-en pour faire la fête, retrouver les copains et enflammer la piste jusqu’au bout de la nuit.
Rendez-vous aux dates suivantes pour des sets endiablés et multigénérationnels
11/07 DJ Faber G
18/07 DJ Family
25/07 DJ Gab
01/08 DJ Family
08/08 DJ Gab
15/08 DJ Gab
21/08 DJ Piombini
29/08 DJ Faber G = Soirée de fin de saison
Des classiques intemporels aux hits les plus festifs, il y en aura pour toutes les générations et toutes les envies !
Ouvert à tous
!
Gratuit !
Sans réservation !
Alors, qui vient user ses chaussures sur la piste avec nous cet été ? .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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English :
L’événement DJ Piombini au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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