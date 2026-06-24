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DJ Rekyo Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer

vendredi 10 juillet 2026 · Zone d'activité les Landelles · Blainville-sur-Mer

DJ Rekyo Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Zone d'activité les Landelles
Adresse
Garage d'Eugène
Ville
50560 Blainville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Blainville-sur-Mer

DJ Rekyo

Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 22:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

DJ Noasis (éclectique)
Rendez-vous au restaurant Le Garage d’Eugène à Blainville-sur-Mer.   .

Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 72 47 70  commercial.normandyleroy@gmail.com

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English : DJ Rekyo

L’événement DJ Rekyo Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme

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