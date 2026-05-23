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Dj Seizh & Alex à Nom de Zeus ! Perros-Guirec

Dj Seizh & Alex à Nom de Zeus ! Perros-Guirec samedi 23 mai 2026.

Adresse : 45 boulevard Joseph Le Bihan

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Perros-Guirec

Dj Seizh & Alex à Nom de Zeus !

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Dj Seizh & Alex de 22h à 2h à Nom de Zeus !   .

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70 

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English :

L’événement Dj Seizh & Alex à Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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