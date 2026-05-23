Dj Seizh & Alex à Nom de Zeus ! Perros-Guirec
Dj Seizh & Alex à Nom de Zeus ! Perros-Guirec samedi 23 mai 2026.
Perros-Guirec
Dj Seizh & Alex à Nom de Zeus !
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dj Seizh & Alex de 22h à 2h à Nom de Zeus ! .
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70
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English :
L’événement Dj Seizh & Alex à Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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