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Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Port de Ploumanac’h Perros-Guirec

Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Port de Ploumanac’h Perros-Guirec dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Port de Ploumanac'h

Adresse : 70 Chemin de la Pointe

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Perros-Guirec

Concert de Men In Rock au Men Ruz !

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Ne ratez pas notre premier concert sur la Terrasse du Men Ruz !
Et c’est nos copains des Men in Rock qui ouvrent le bal !!

Venez vous rassembler entre amis ou famille autour d’un verre et de bon tapas faits maison !

La carte du restaurant sera bien sûr aussi disponible mais seulement à l’intérieur.
Ça se passe le dimanche 24 Mai, début du concert 19h30 !

Ken ar c’hentañ   .

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 22 00 67 

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English :

L’événement Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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