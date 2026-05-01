Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Port de Ploumanac’h Perros-Guirec

Perros-Guirec

Concert de Men In Rock au Men Ruz !

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Ne ratez pas notre premier concert sur la Terrasse du Men Ruz !

Et c’est nos copains des Men in Rock qui ouvrent le bal !!

Venez vous rassembler entre amis ou famille autour d’un verre et de bon tapas faits maison !

La carte du restaurant sera bien sûr aussi disponible mais seulement à l’intérieur.

Ça se passe le dimanche 24 Mai, début du concert 19h30 !

Ken ar c’hentañ .

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 22 00 67

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English :

L’événement Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec