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Dj set à la Barje, La Barje des Lavandières, Genève

jeudi 10 septembre 2026 · La Barje des Lavandières · Genève

Dj set à la Barje, La Barje des Lavandières, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
La Barje des Lavandières
Adresse
Promenade des Lavandières, 1204 Genève
Ville
8973 Genève
Tarif
Gratuit

Dj set à la Barje Jeudi 10 septembre, 18h30 La Barje des Lavandières

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Envie d’une pause musicale après le boulot ?  
Ce jeudi, La Barje vous propose de décompresser avec un DJ Set de Big 5. Good vibes garanties !

Jeudi
⏰ 18h30
La Barje
Big 5 (Boss Reggae / Ska)
️ Gratuit

La Barje des Lavandières Promenade des Lavandières, 1204 Genève Genève 8973 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-lavandieres/
jeudi 10 septembre

La Barje

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