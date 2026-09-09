Dj set à la Barje, La Barje des Lavandières, Genève

jeudi 10 septembre 2026 · La Barje des Lavandières · Genève

Informations pratiques

Dj set à la Barje Jeudi 10 septembre, 18h30 La Barje des Lavandières

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Envie d’une pause musicale après le boulot ?

Ce jeudi, La Barje vous propose de décompresser avec un DJ Set de Big 5. Good vibes garanties !

Jeudi

⏰ 18h30

La Barje

Big 5 (Boss Reggae / Ska)

️ Gratuit

La Barje des Lavandières Promenade des Lavandières, 1204 Genève Genève 8973 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-lavandieres/

jeudi 10 septembre

La Barje