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AGENDA · La Gaubretière

DJ SET AVEC POOL PARTY La Gaubretière

samedi 8 août 2026 · La Gaubretière

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
18 Rue de la Frerie
Ville
85130 La Gaubretière
Département
Vendée
Tarif

La Gaubretière

DJ SET AVEC POOL PARTY

18 Rue de la Frerie La Gaubretière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

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18 Rue de la Frerie La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 65 12 99 

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English :

L’événement DJ SET AVEC POOL PARTY La Gaubretière a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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