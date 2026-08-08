AGENDA · La Gaubretière
DJ SET AVEC POOL PARTY La Gaubretière
samedi 8 août 2026 · La Gaubretière
Informations pratiques
La Gaubretière
DJ SET AVEC POOL PARTY
18 Rue de la Frerie La Gaubretière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
.
18 Rue de la Frerie La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 65 12 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement DJ SET AVEC POOL PARTY La Gaubretière a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
À voir aussi à La Gaubretière (Vendée)
- GAUBRE’TRAIL 6ème EDITION Rue du Commandant Sauvageot La Gaubretière 6 septembre 2026
- VISITE DU CHÂTEAU DES TOURELLES La Gaubretière 19 septembre 2026
- VISITE DU LOGIS DU SOURDY La Gaubretière 19 septembre 2026