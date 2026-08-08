Informations pratiques

La Gaubretière

DJ SET AVEC POOL PARTY

18 Rue de la Frerie La Gaubretière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

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18 Rue de la Frerie La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 65 12 99

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English :

L’événement DJ SET AVEC POOL PARTY La Gaubretière a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne