DJ set DouceSoeur La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

DJ set DouceSoeur

Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 21h45. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:45:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Pour clôturer en beauté le Festival, DouceSœur vous embarque dans une vague sonore enivrante et vibrante.

Sirène caribéenne, mi-high fem, mi-tonton, DouceSoeur puise son inspiration dans tout ce qui l’ entoure. Son univers est un bouillonnement de ses racines, du 972 au 92, nourri par la culture manga des années 2000 et son identité queer.





Dans chacun de ses mixes, elle rend hommage aux femmes et aux personnes afro-descendantes queer ! Sa recette pour une soirée réussie libérer les tensions du quotidien à grands coups de back it up et de twerk, puis conclure en beauté sur une touche nostalgique avec un bon vieux zouk, une salsa enflammée ou un dombolo irrésistible. Un set aussi brûlant que la mer des Caraïbes… .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

To round off the Festival in style, DouceS?ur takes you on an exhilarating and vibrant wave of sound.

L’événement DJ set DouceSoeur Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille