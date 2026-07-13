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AGENDA · Perros-Guirec

Dj Set Finale Coupe du Monde de Football Le Men Ruz Port de Ploumanac’h Perros-Guirec

dimanche 19 juillet 2026 · Port de Ploumanac'h · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Port de Ploumanac'h
Adresse
70 Chemin de la Pointe
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Dj Set Finale Coupe du Monde de Football Le Men Ruz

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Dj Set de 18h30 à 20h30.

Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de Football sur grand écran à 21h.   .

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 22 00 67 

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English :

L’événement Dj Set Finale Coupe du Monde de Football Le Men Ruz Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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