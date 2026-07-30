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AGENDA · Quimperlé

DJ Set Mehdy Vonti Ty-Pouce Quimperlé

jeudi 6 août 2026 · Ty-Pouce · Quimperlé

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Ty-Pouce
Adresse
4 Ruelle des Gorrêts
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

DJ Set Mehdy Vonti

Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Mehdy Vonti DJ Set en live chez Ty-Pouce.
Buvette & petite restauration sur place.   .

Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10 

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English :

L’événement DJ Set Mehdy Vonti Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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