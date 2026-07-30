AGENDA · Quimperlé
DJ Set Mehdy Vonti Ty-Pouce Quimperlé
jeudi 6 août 2026 · Ty-Pouce · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
DJ Set Mehdy Vonti
Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Mehdy Vonti DJ Set en live chez Ty-Pouce.
Buvette & petite restauration sur place. .
Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10
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English :
L’événement DJ Set Mehdy Vonti Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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