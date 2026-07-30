DJ Set Mehdy Vonti Ty-Pouce Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

DJ Set Mehdy Vonti

Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Mehdy Vonti DJ Set en live chez Ty-Pouce.

Buvette & petite restauration sur place. .

Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement DJ Set Mehdy Vonti Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS