AGENDA · Perros-Guirec
Dj Set Nom de Zeus ! Perros-Guirec
vendredi 24 juillet 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Dj Set Nom de Zeus !
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée Dj Set avec Dj Lali (funky Groovy) ! .
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70
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English :
L’événement Dj Set Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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