DJ SET Saint-Brevin-les-Pins
samedi 1 août 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
DJ SET
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
MOOREA LIVE Les concerts de l’été au Moorea
Tout l’été, le Moorea fait vibrer la plage des Rochelets avec ses Moorea Live . Dans une ambiance décontractée, face à l’océan, découvrez chaque semaine des artistes aux univers variés folk, reggae, chanson française, blues, bossa nova ou encore musiques du monde. Les concerts sont gratuits et se déroulent au coucher du soleil, l’occasion idéale de partager un verre ou un repas les pieds dans le sable.
Chaque samedi à partir de 19 h, le Moorea donne rendez-vous aux amateurs d’ambiances festives avec ses DJ Sets. Face à l’océan, les DJs enchaînent les styles musicaux house, funk, disco, électro, latino ou encore grands classiques revisités pour accompagner le coucher du soleil et prolonger la soirée dans une atmosphère conviviale. .
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com
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English :
L’événement DJ SET Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin
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