MARCHÉ NOCTURNE QUARTIER DE L’OCÉAN Saint-Brevin-les-Pins

MARCHÉ NOCTURNE QUARTIER DE L’OCÉAN

Avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Marché estival nocturne à Saint-Brevin dans le centre-ville de l’Océan.

Venez flâner dans l’avenue principale du quartier de l’Océan, parmi les étals colorés des commerçants ambulants. .

Avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

