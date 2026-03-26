LIGUA ACADEMIA PATRICE LOKO Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
LIGUA ACADEMIA PATRICE LOKO Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins dimanche 29 mars 2026.
LIGUA ACADEMIA PATRICE LOKO
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:30:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09
Séances le dimanche avec des éducateurs diplômés (BEF + coach mental).
Objectif final Tournoi international !
Saison (10 mois, 30 séances, 2 tournois) + tenue officielle + ballon 250€
Possibilité de venir 1 dimanche sur 2 (150€).
Règlement par trimestre.
Groupes d’âge 5-13 ans.
50% sur tous les stages de vacances.
Gratuité aux rassemblements des samedis matin.
1 journée au FC Nantes (match + visite).
Contact 06 88 60 95 38 – www.ligua-five.com. .
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr
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English :
L’événement LIGUA ACADEMIA PATRICE LOKO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Saint Brevin
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