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ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE Saint-Brevin-les-Pins dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 7 allée de la Plage

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 15:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Venez créer votre palette de peinture en fabriquant des couleurs naturelle grâce à ce que vous avez dans votre assiette! Puis testez vos couleurs sur du papier, repartez avec votre création!

Réservation ici

Tout public, a partir de 5 ans   .

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92  contact@etsensdesoi.org

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English :

L’événement ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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