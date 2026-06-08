ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE Saint-Brevin-les-Pins dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE
7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 15:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez créer votre palette de peinture en fabriquant des couleurs naturelle grâce à ce que vous avez dans votre assiette! Puis testez vos couleurs sur du papier, repartez avec votre création!
Réservation ici
Tout public, a partir de 5 ans .
7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92 contact@etsensdesoi.org
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English :
L’événement ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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