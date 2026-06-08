Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 15:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez créer votre palette de peinture en fabriquant des couleurs naturelle grâce à ce que vous avez dans votre assiette! Puis testez vos couleurs sur du papier, repartez avec votre création!

Réservation ici

Tout public, a partir de 5 ans .

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92 contact@etsensdesoi.org

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English :

L’événement ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin