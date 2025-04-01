ATELIER CRÉATION ORIGAMI Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER CRÉATION ORIGAMI Saint-Brevin-les-Pins samedi 4 juillet 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER CRÉATION ORIGAMI
Lieu donné à l’inscription Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 15:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez apprendre l’origami avec du papier de récup ! Au programme, création d’un bouquet de fleurs et d’une suspension en déco
Réservation ici
Tout public, a partir de 8 ans .
Lieu donné à l’inscription Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92 contact@etsensdesoi.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER CRÉATION ORIGAMI Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)
- VISITE ATELIER MODÉLISME-MAQUETTES Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- APÉRO TRICOT/CROCHET Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- LES RDV DE L’ESPACE FAMILLE Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins 10 juin 2026
- CINÉFILOU ESPRIT(S) REBELLE(S) Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins 10 juin 2026