Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER CRÉATION ORIGAMI

Lieu donné à l’inscription Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 15:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez apprendre l’origami avec du papier de récup ! Au programme, création d’un bouquet de fleurs et d’une suspension en déco

Réservation ici

Tout public, a partir de 8 ans .

Lieu donné à l’inscription Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92 contact@etsensdesoi.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER CRÉATION ORIGAMI Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin