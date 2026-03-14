MARCHE NORDIQUE Poste de secours de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

MARCHE NORDIQUE

Poste de secours de l’Océan Place René-Guy Cadou Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29

RDV 10h, aire de jeux près de l’office de tourisme, quartier de l’Océan pour un parcours d’environ 10km.

Possibilité de prêt de bâtons. .

Poste de secours de l’Océan Place René-Guy Cadou Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 55 01 94 lesmarcheursdujeudi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement MARCHE NORDIQUE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin