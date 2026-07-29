YIN YOGA Saint-Brevin-les-Pins
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
YIN YOGA
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 11:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Yin Yoga
Prenez le temps de ralentir avec Charline et Julie lors d’une pratique douce où les postures sont maintenues plusieurs minutes. Le Yin Yoga favorise le relâchement profond, améliore la souplesse et aide à évacuer les tensions physiques et mentales. Une véritable parenthèse de bien-être.
Tous les vendredis 10 h à 11 h
.
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com
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English :
L’événement YIN YOGA Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin
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