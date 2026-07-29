Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

YIN YOGA

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 11:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Yin Yoga

Prenez le temps de ralentir avec Charline et Julie lors d’une pratique douce où les postures sont maintenues plusieurs minutes. Le Yin Yoga favorise le relâchement profond, améliore la souplesse et aide à évacuer les tensions physiques et mentales. Une véritable parenthèse de bien-être.

Tous les vendredis 10 h à 11 h

.

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement YIN YOGA Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin