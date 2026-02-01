SOIRÉE ADOS SPORTIVE ET FESTIVE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
jeudi 19 février 2026.
SOIRÉE ADOS SPORTIVE ET FESTIVE
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-02-19 17:00:00
2026-02-19
Une soirée ados sportive et festive est organisée le 19 février 2026, de 17h à minuit, pour les 14-16 ans, avec DJ Jo.
Au programme tournoi multisports (foot, basket, hand) dès 17h, puis soirée dansante à partir de 21h.
Les équipes sont composées de 4 joueurs.
Le tarif est de 5 € par ado.
Restauration et boissons disponibles sur place.
Événement organisé par Ligua Five et l’association Loisirs Multi.
Contact 06 88 60 95 38 – www.ligua-five.com – @ligua.five. .
