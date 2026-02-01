SOIRÉE ADOS SPORTIVE ET FESTIVE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE ADOS SPORTIVE ET FESTIVE

Une soirée ados sportive et festive est organisée le 19 février 2026, de 17h à minuit, pour les 14-16 ans, avec DJ Jo.

Au programme tournoi multisports (foot, basket, hand) dès 17h, puis soirée dansante à partir de 21h.

Les équipes sont composées de 4 joueurs.

Le tarif est de 5 € par ado.

Restauration et boissons disponibles sur place.

Événement organisé par Ligua Five et l’association Loisirs Multi.

Contact 06 88 60 95 38 – www.ligua-five.com – @ligua.five. .

