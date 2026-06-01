Saint-Brevin-les-Pins

MARCHÉ À LA BROCANTE

Place Henri Baslé Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 08:00:00

fin : 2026-07-10 14:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02

Tous les vendredis matin à la place Henri Baslé, à l’ombre des Pins, rendez-vous dans ce marché à la brocante !

L’occasion pour les amateurs d’objets vintage et d’antiquités, de chiner tranquillement en déambulant autour d’une quinzaine d’exposants… .

Place Henri Baslé Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement MARCHÉ À LA BROCANTE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin