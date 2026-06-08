TOURNOI INTER-CAMPING Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
TOURNOI INTER-CAMPING Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins vendredi 12 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
TOURNOI INTER-CAMPING
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:30:00
fin : 2026-06-12 12:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tournoi Inter-Camping Pays de Retz
Tous les vendredis, viens représenter ton camping dans une ambiance conviviale !
Équipes mixtes de 5 à 7 joueurs, matchs accessibles à tous et lots à gagner
10h30 12h30
5€/personne
43 avenue des Frères Lumière, 44250 Saint-Brevin
Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 60 95 38 liguafive@orange.fr
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English :
L’événement TOURNOI INTER-CAMPING Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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