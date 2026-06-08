TOURNOI INTER-CAMPING Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

TOURNOI INTER-CAMPING

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:30:00

fin : 2026-06-12 12:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tournoi Inter-Camping Pays de Retz

Tous les vendredis, viens représenter ton camping dans une ambiance conviviale !

Équipes mixtes de 5 à 7 joueurs, matchs accessibles à tous et lots à gagner

10h30 12h30

5€/personne

43 avenue des Frères Lumière, 44250 Saint-Brevin

Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 60 95 38 liguafive@orange.fr

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English :

L’événement TOURNOI INTER-CAMPING Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin