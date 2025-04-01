NEWROZ • LA MEUTE Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

NEWROZ • LA MEUTE

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Compagnie : La Meute

Spectacle : Newroz

Durée 1h

Tout public A partir de 7 ans

Parc du Pointeau

LA DEFERLANTE



→ Cirque musique live

Entre chant kurde, basse, acrobaties et poésie brute, NEWROZ propose une expérience puissante et profondément humaine.

Mentions :

DISTRIBUTION

De et avec Bahoz Temaux I Regards extérieurs Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde I Création sonore et régie son Jonathan LassartreI Création lumière version salle David Demené I Costumes Clarisse Baudinière I Construction agrès Etienne Charles I Production/diffusion Chloé Delpierre

PRODUCTION

Cie La Meute Los Muchachos Production

COPRODUCTIONS

Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais Le Prato, Pôle National Cirque Lille 9/9bis Oignies : Le Plus Petit Cirque du Monde Bagneux ODYSCA le CRABB Biscarrosse Ay Roop Scène de Territoire Cirque, Rennes Cirq’Ônflex Dijon

AVEC LE SOUTIEN DE

Cie Boumkao, Blanzy La Grainerie Toulouse Centre Culturel Wolubilis (BE) La Lisière- résidence de création artistique -Bruyères-le-Châtel Théâtre Mansart Dijon Latitudes 50 Marchin (BE) CDC4B Barbezieux Théâtre de Cristal Vannes-le-Châtel LeVA Pop Circus Auch

Avec l’aide de l’État Préfet de la région Hauts-de-France dispositif PLAINES D’ÉTÉ et de la Région Hauts-de-France .

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement NEWROZ • LA MEUTE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin