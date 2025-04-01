NEWROZ • LA MEUTE Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins
NEWROZ • LA MEUTE Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins jeudi 13 août 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
NEWROZ • LA MEUTE
Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Compagnie : La Meute
Spectacle : Newroz
Durée 1h
Tout public A partir de 7 ans
Parc du Pointeau
LA DEFERLANTE
→ Cirque musique live
Entre chant kurde, basse, acrobaties et poésie brute, NEWROZ propose une expérience puissante et profondément humaine.
Mentions :
DISTRIBUTION
De et avec Bahoz Temaux I Regards extérieurs Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde I Création sonore et régie son Jonathan LassartreI Création lumière version salle David Demené I Costumes Clarisse Baudinière I Construction agrès Etienne Charles I Production/diffusion Chloé Delpierre
PRODUCTION
Cie La Meute Los Muchachos Production
COPRODUCTIONS
Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais Le Prato, Pôle National Cirque Lille 9/9bis Oignies : Le Plus Petit Cirque du Monde Bagneux ODYSCA le CRABB Biscarrosse Ay Roop Scène de Territoire Cirque, Rennes Cirq’Ônflex Dijon
AVEC LE SOUTIEN DE
Cie Boumkao, Blanzy La Grainerie Toulouse Centre Culturel Wolubilis (BE) La Lisière- résidence de création artistique -Bruyères-le-Châtel Théâtre Mansart Dijon Latitudes 50 Marchin (BE) CDC4B Barbezieux Théâtre de Cristal Vannes-le-Châtel LeVA Pop Circus Auch
Avec l’aide de l’État Préfet de la région Hauts-de-France dispositif PLAINES D’ÉTÉ et de la Région Hauts-de-France .
Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement NEWROZ • LA MEUTE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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