LES ATELIERS TRICOT

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 10:00:00

fin : 2026-01-09 12:00:00

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-12 2025-12-18 2025-12-19 2026-01-08 2026-01-09 2026-01-15 2026-01-16

Venez démarrer un projet tricot, apprendre les bases ou tout simplement passer un moment détente autour de votre loisir préféré !

Accompagnement, technique, astuces, partage seront au rdv.

Tarif 5 à 18€ selon l’atelier Plus d’infos sur https://www.laiguilledespins.fr/programme

.

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

English :

L’événement LES ATELIERS TRICOT Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Saint Brevin