LES ATELIERS TRICOT Saint-Brevin-les-Pins
LES ATELIERS TRICOT Saint-Brevin-les-Pins jeudi 11 décembre 2025.
LES ATELIERS TRICOT
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 10:00:00
fin : 2026-01-09 12:00:00
Date(s) :
2025-12-11 2025-12-12 2025-12-18 2025-12-19 2026-01-08 2026-01-09 2026-01-15 2026-01-16
Venez démarrer un projet tricot, apprendre les bases ou tout simplement passer un moment détente autour de votre loisir préféré !
Accompagnement, technique, astuces, partage seront au rdv.
Tarif 5 à 18€ selon l’atelier Plus d’infos sur https://www.laiguilledespins.fr/programme
.
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
English :
L’événement LES ATELIERS TRICOT Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Saint Brevin