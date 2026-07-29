MOOREA LIVE Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

MOOREA LIVE

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

MOOREA LIVE Les concerts de l’été au Moorea

Tout l’été, le Moorea fait vibrer la plage des Rochelets avec ses Moorea Live . Dans une ambiance décontractée, face à l’océan, découvrez chaque semaine des artistes aux univers variés folk, reggae, chanson française, blues, bossa nova ou encore musiques du monde. Les concerts sont gratuits et se déroulent au coucher du soleil, l’occasion idéale de partager un verre ou un repas les pieds dans le sable.

Alexandre Joseph Folk (1er juillet)

Auteur-compositeur à la voix chaleureuse, Alexandre Joseph ouvre la saison avec un répertoire folk sensible et intimiste, mêlant compositions personnelles et influences anglo-saxonnes.

Nada Mas Reggae (8 juillet)

Un concert ensoleillé aux accents reggae où se mêlent groove, bonne humeur et rythmes chaleureux, parfait pour une soirée d’été face à l’océan.

Kurdi Soul / Folk (15 juillet)

Entre soul et folk, Kurdi propose des morceaux intimistes portés par une voix expressive et une écriture délicate.

Ryoddson Desert Indie Roots Music (22 juillet)

Un univers musical inspiré des grands espaces, mêlant folk, rock indépendant et influences roots dans une ambiance dépaysante.

Marlon Prado Bossa Nova (Brésil) (18 juillet à 19 h)

Originaire du Brésil, Marlon Prado fait voyager le public avec les grands classiques de la bossa nova et des sonorités brésiliennes pleines de douceur.

Papou Le Toubab Raggamuffin (29 juillet)

Une énergie communicative entre reggae, ragga et musiques du monde, pour une soirée festive et dansante.

Jason Mist Folk Blues (5 août)

Guitare acoustique, blues américain et folk contemporaine se rencontrent dans un concert authentique aux influences nord-américaines.

Tom Frager Chanson française / Pop (6 août)

Point d’orgue de la programmation, Tom Frager est l’une des figures les plus connues de cet été musical. Révélé au grand public avec son immense succès Lady Melody , disque de platine en France, il séduit depuis plus de quinze ans grâce à un mélange de pop, folk et reggae. Ancien surfeur de haut niveau, son univers solaire et ses mélodies entraînantes s’accordent parfaitement avec l’ambiance du Moorea. Sur scène, il alterne ses plus grands succès et les titres de ses albums plus récents dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Fab I & I Reggae (12 août)

Un concert reggae aux influences jamaïcaines, entre messages positifs, rythmes chaloupés et bonne humeur.

Guillaume Journey Chanson Pop (19 août)

Des compositions pop françaises accessibles et sensibles, portées par une écriture sincère et des mélodies accrocheuses.

Jembi Chanson française (26 août)

Le Moorea clôture sa saison avec Jembi, dont l’univers oscille entre chanson française moderne et influences pop. .

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com

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English :

L’événement MOOREA LIVE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin