MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Compagnie : Marcel et ses drôles de femmes

Spectacle : Masacrade

Durée 45min

Tout public

Parc du Pointeau



→ Cirque Voltige (Tragi comédie de Voltige suicidaire)

Trapèze, voltige, humour noir et cascades improbables composent cette tragi-comédie circassienne aussi absurde que jubilatoire.

Mentions :



Soutiens DRAC Normandie • Région Normandie • Conseil départemental de la

Seine-Maritime (CD76) • Avec le soutien de la SPEDIDAM • ODIA .

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin