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MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins

MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins vendredi 7 août 2026.

Lieu : Parc du Pointeau

Adresse : Av. Maréchal Foch

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Brevin-les-Pins

MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Compagnie : Marcel et ses drôles de femmes
Spectacle : Masacrade
Durée 45min
Tout public
Parc du Pointeau
 
→ Cirque Voltige (Tragi comédie de Voltige suicidaire)
Trapèze, voltige, humour noir et cascades improbables composent cette tragi-comédie circassienne aussi absurde que jubilatoire.

Mentions : 
 
Soutiens DRAC Normandie • Région Normandie • Conseil départemental de la
Seine-Maritime (CD76) • Avec le soutien de la SPEDIDAM • ODIA   .

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44  ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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