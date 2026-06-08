MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins
MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins vendredi 7 août 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES
Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Compagnie : Marcel et ses drôles de femmes
Spectacle : Masacrade
Durée 45min
Tout public
Parc du Pointeau
→ Cirque Voltige (Tragi comédie de Voltige suicidaire)
Trapèze, voltige, humour noir et cascades improbables composent cette tragi-comédie circassienne aussi absurde que jubilatoire.
Mentions :
Soutiens DRAC Normandie • Région Normandie • Conseil départemental de la
Seine-Maritime (CD76) • Avec le soutien de la SPEDIDAM • ODIA .
Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement MASACRADE • MARCEL ET SES DRÔLE DE FEMMES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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