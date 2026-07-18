Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

LUDI TOUR

Plage Verte Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Venez vivre un moment ludique inoubliable au Village des Jeux, le lieu idéal pour s’amuser, rire et créer de jolis souvenirs en famille !

Découvrez votre espace gratuit et ouvert à tous, imaginé spécialement pour les familles et les vacanciers !

Petits et grands pourront découvrir ensemble une grande variété de jeux, profiter d’animations conviviales et passer un bon moment en toute simplicité. .

Plage Verte Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement LUDI TOUR Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin