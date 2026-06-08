VL SUMMER TOUR Saint-Brevin-les-Pins
VL SUMMER TOUR Saint-Brevin-les-Pins samedi 18 juillet 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
VL SUMMER TOUR
Quartier de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
VL Summer Tour – concert électro
Le VL Summer Tour revient pour enflammer Saint-Brevin ce samedi. Ne manquez pas les concerts électro !
Plusieurs DJs de genres musicaux variés se relaient au cours de la soirée pour offrir un concert unique en plein air et une expérience originale pour le public.
LE BRUIT DES DUNES
Pas d’accès PMR .
Quartier de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr
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English :
L’événement VL SUMMER TOUR Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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