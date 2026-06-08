Saint-Brevin-les-Pins

VL SUMMER TOUR

Quartier de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

VL Summer Tour – concert électro

Le VL Summer Tour revient pour enflammer Saint-Brevin ce samedi. Ne manquez pas les concerts électro !

Plusieurs DJs de genres musicaux variés se relaient au cours de la soirée pour offrir un concert unique en plein air et une expérience originale pour le public.

LE BRUIT DES DUNES

Pas d’accès PMR .

Quartier de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

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English :

L’événement VL SUMMER TOUR Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin