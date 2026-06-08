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VL SUMMER TOUR Saint-Brevin-les-Pins

VL SUMMER TOUR Saint-Brevin-les-Pins samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Quartier de l'Océan

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Brevin-les-Pins

VL SUMMER TOUR

Quartier de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

VL Summer Tour – concert électro

Le VL Summer Tour revient pour enflammer Saint-Brevin ce samedi. Ne manquez pas les concerts électro !

Plusieurs DJs de genres musicaux variés se relaient au cours de la soirée pour offrir un concert unique en plein air et une expérience originale pour le public.

LE BRUIT DES DUNES 

Pas d’accès PMR   .

Quartier de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32  culture@saint-brevin.fr

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English :

L’événement VL SUMMER TOUR Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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