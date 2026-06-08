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YOGA SUR LA PLAGE Saint-Brevin-les-Pins

YOGA SUR LA PLAGE Saint-Brevin-les-Pins samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Plage de l'océan

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Brevin-les-Pins

YOGA SUR LA PLAGE

Plage de l’océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-21 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-04

L’association Respire de Saint-Brevin vous propose des cours de Yoga & relaxation méditation, accesible à tous,sans prérequis 

 Infos et  inscriptions auprès de Stéphanie PROVOST . 06 95 99 44 10   .

Plage de l’océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 99 44 10 

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English :

L’événement YOGA SUR LA PLAGE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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