Saint-Brevin-les-Pins

FESTIVAL BARRES DE PLAGE

Plage de l’Océan et casino Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05

Savourez l’été en beauté avec la première édition du festival Barres de Plage à Saint-Brevin-les-Pins !

Du 4 au 5 août 2026, l’humour prend ses quartiers au bord de l’océan !

Pendant deux jours, Saint-Brevin-les-Pins deviendra le nouveau rendez-vous du stand-up et de la bonne humeur dans une ambiance estivale, conviviale et bienveillante.

Le 4 août au soir, les bars de plage du Waves Club puis du Marguerite accueilleront des soirées Comedy Club uniques, les pieds dans le sable et face au coucher du soleil.

Une occasion idéale de découvrir des humoristes talentueux dans des lieux chaleureux et intimistes, au plus proche du public.

Entrée libre.

Le 5 août, le festival se clôturera en beauté avec un grand Gala d’Humour au sein de l’Amphithéâtre du Casino JOA de Saint-Brevin-l’Océan.

Une soirée inédite réunissant plusieurs artistes pour un final explosif placé sous le signe du rire et des surprises.

Billetterie Gala mercredi 5 août, 21h ICI>>>

Entre mer, soleil et punchlines, Barres de Plage célèbre un humour vivant, accessible et fédérateur dans un cadre unique sur la côte atlantique.

Préparez-vous à rire tout l’été… la plage n’a jamais été aussi drôle !

Côté pratique

Mardi 4 août 19h Comedy Club avec 6 artistes au Waves Club (Plage de l’Océan) ;

Mardi 4 août 21h Comedy Club avec 6 artistes au Marguerite (Plage de l’Océan) ;

Mercredi 5 août 21h Gala d’humour au sein de l’Amphithéâtre du Casino JOA de Saint-Brevin l’Océan. .

Plage de l’Océan et casino Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 91 80 97 contact@plumproductions.fr

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English :

L’événement FESTIVAL BARRES DE PLAGE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin