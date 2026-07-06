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LES LUNDIS SUSPENDUS Saint-Brevin-les-Pins

lundi 6 juillet 2026 · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Adresse
Gymnase municipal salle des Arts
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

LES LUNDIS SUSPENDUS

Gymnase municipal salle des Arts Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Séances découverte, accessibles à tous de bungee fitness, yoga aérien, danse aérienne (issus, cerceaux…)

Bungee fitness de 11h à 12h , aérien enfants 14h à 15h30 , yoga aérien 18h à 19h et aérien ados adultes 19h30 à 21h

Réservations via HelloAsso   .

Gymnase municipal salle des Arts Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 34 44 18  leszenvolees@gmail.com

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English :

L’événement LES LUNDIS SUSPENDUS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Saint Brevin

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