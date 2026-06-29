SÉANCES RATTRAPAGE Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

SÉANCES RATTRAPAGE

2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-06 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-26 2026-07-27 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-30 2026-08-31

Séances rattrapage à Cinéjade pour terminer l’été !

L’occasion de revoir ou enfin découvrir ce film que vous avez manqué à sa sortie au cinéma !

Tarif préférentiel ! 5€50 la place.

Billetterie en ligne ICI>>>



Dimanche 5 et lundi 6 juillet La maison des femmes

4 mars 2026 en salle | 1h 50min | Drame de Mélisa Godet | Par Mélisa Godet

Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara

Synopsis

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.

Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance.

Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Dimanche 12 et lundi 13 juillet Projet dernière chance

18 mars 2026 en salle | 2h 37min | Action, Aventure, Science Fiction

De Phil Lord, Christopher Miller | Par Drew Goddard

Avec Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub

Titre original Project Hail Mary

Synopsis

Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord.

Peu à peu, sa mémoire lui revient, et il comprend l’enjeu de sa mission résoudre l’énigme de la mystérieuse substance qui cause l’extinction du Soleil.

Pour tenter de sauver l’humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles …

Mais une amitié inattendue pourrait bien l’aider à ne pas affronter cette mission tout seul.



Dimanche 19 et lundi 20 juillet : Plus fort que moi

1 avril 2026 en salle | 2h 01min | Biopic, Drame

De Kirk Jones (II)

Avec Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake

Titre original I Swear

Synopsis

Dans les années 1980, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue.

Entre incompréhension, stigmatisation et détermination, son parcours d’abord semé d’embûches se transforme en combat pour être reconnu tel qu’il est, au-delà des préjugés.



Dimanche 26 et lundi 27 juillet Le rêve américain

18 février 2026 en salle | 2h 01min | Comédie

De Anthony Marciano | Par Anthony Marciano

Avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak

Synopsis

Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly.

Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.

Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain.



Dimanche 2 et lundi 3 août : Le gâteau du président

4 février 2026 en salle | 1h 42min | Drame

De Hasan Hadi | Par Hasan Hadi

Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

Titre original Mamlaket Al-Qasab

Synopsis

Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président.

Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.

Dimanche 9 et lundi 10 août Rental family

4 février 2026 en salle | 1h 50min | Comédie, Drame

De Hikari | Par Hikari, Stephen Blahut

Avec Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Takehiro Hira

Titre original Rental Family

Synopsis

Tokyo, de nos jours.

Un acteur américain qui peine à trouver un sens à sa vie décroche un contrat pour le moins insolite jouer le rôle de proches de substitution pour de parfaits inconnus, en travaillant pour une agence japonaise de familles à louer .

En s’immisçant dans l’intimité de ses clients, il commence à tisser d’authentiques relations qui brouillent peu à peu les frontières entre son travail et la réalité.

Confronté aux complexités morales de sa mission, il redécouvre progressivement un but, un sentiment d’appartenance et la beauté sereine des relations humaines…

Dimanche 16 et lundi 17 août L’affaire Bojarski

14 janvier 2026 en salle | 2h 08min | Drame

De Jean-Paul Salomé | Par Jean-Paul Salomé, Bastien Daret

Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

Synopsis

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre.

Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande.

Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets.

Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille.

Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.



Dimanche 23 et lundi 24 août Pour le plaisir

6 mai 2026 en salle | 1h 29min | Comédie

De Reem Kherici | Par Reem Kherici, Gari Kikoïne

Avec Alexandra Lamy, François Cluzet, Mitty Hazanavicius

Synopsis

Et si on vous racontait l’invention du siècle ?

Un couple, une vérité qui explose.

Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme.

Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin.

Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin.



Dimanche 30 et lundi 31 août Coutures

18 février 2026 en salle | 1h 44min | Drame

De Alice Winocour | Par Alice Winocour

Avec Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei

Titre original Couture

Synopsis

À Paris, dans le tumulte de la Fashion Week, Maxine, une réalisatrice américaine apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie.

Elle croise alors le chemin d’Ada, une jeune mannequin sud‐soudanaise ayant quitté son pays, et Angèle, une maquilleuse française aspirant à une autre vie.

Entre ces trois femmes aux horizons pourtant si différents se tisse une solidarité insoupçonnée.

Sous le vernis glamour se révèle une forme de révolte silencieuse celle de femmes qui recousent, chacune à leur manière, les fils de leur propre histoire. .

2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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L’événement SÉANCES RATTRAPAGE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin