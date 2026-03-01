TOURNOI DE PRINTEMPS DE BEACH VOLLEY Plage du Val d’Or Saint-Brevin-les-Pins
TOURNOI DE PRINTEMPS DE BEACH VOLLEY Plage du Val d’Or Saint-Brevin-les-Pins dimanche 15 mars 2026.
TOURNOI DE PRINTEMPS DE BEACH VOLLEY
Plage du Val d’Or Chemin de la marine Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-15 2026-03-22
Le club brévinois la Santa Beach volley organise un tournoi 2×2
– le 15 mars : 2×2 tournoi féminin série 3
Vous pouvez vous renseignez auprès d’Alice au 06 25 09 96 16
– le 22 mars. 2×2 tournoi maculin série 2
Vous pouvez vous préinscrire auprès de Raphaël au 06 83 66 90 55
Le coût de l’inscription est de 30 € par équipe
On vous attend nombreuses et nombreux sous le soleil !
Plage du Val d’Or Chemin de la marine Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 66 90 55 sbbv@outlook.com
