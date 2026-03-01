TOURNOI DE PRINTEMPS DE BEACH VOLLEY Plage du Val d’Or Saint-Brevin-les-Pins

TOURNOI DE PRINTEMPS DE BEACH VOLLEY

Plage du Val d’Or Chemin de la marine Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

2026-03-15 2026-03-22

Le club brévinois la Santa Beach volley organise un tournoi 2×2

– le 15 mars : 2×2 tournoi féminin série 3

Vous pouvez vous renseignez auprès d’Alice au 06 25 09 96 16

– le 22 mars. 2×2 tournoi maculin série 2

Vous pouvez vous préinscrire auprès de Raphaël au 06 83 66 90 55

Le coût de l’inscription est de 30 € par équipe

On vous attend nombreuses et nombreux sous le soleil !

Plage du Val d’Or Chemin de la marine Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 66 90 55 sbbv@outlook.com

